Jadwal Tinju Dunia Minggu 20 Februari 2022, Amir 'King' Khan Ingin Hancurkan Kell Brook!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju dunia Minggu 20 Februari 2022 mempertemukan Amir Khan vs Kell Brok.

Laga sesama petinju Inggris ini menjadi satu diantara pertarungan yang dinanti.

Amir Khan telah menang 21 KO dari 34 kemenangan dan baru kalah lima kali yang empat diantaranya KO.

Sedangkan Kell Brook telah memenangkan 39 laga dan 27 diantaranya menang KO.

Laga seru Amir Khan vs Kell Brook dihelat di Manchester Arena, Manchester.

Dipostingan terbaru Instagramnya, Amir Khan menegaskan siap perang dengan Kell Brook.

Dalam debat Sky Sports: The Gloves Are Off, King Khan julukannya juga menegaskan ingin menyelesaikan karir dari Kell Brook.

"Saya pikir itu tergantung pada seberapa keras Anda telah bekerja dan seberapa keras saya telah bekerja untuk pertarungan ini. Jelas dengan perdebatan hebat, rencana permainan hebat yang kami miliki untuk pertarungan ini, saya hanya akan masuk ke sana dan melukai Kell, itulah yang ingin saya lakukan.''

"Saya tidak ingin masuk ke sana dan hanya meninjunya, saya ingin masuk ke sana untuk menyakitinya dan menyingkirkannya. Matanya sudah pecah, dia sudah dipukuli, disingkirkan, inilah saatnya saya mengakhiri kariernya sehingga dia tidak perlu lagi melihat tinju. Ini akan menjadi hari bayaran yang bagus untuk Anda, Kell Brook, jadi Anda mendapatkan gajian ini dan pergi, tinggalkan olahraga dengan bahagia.," kata Khan.