Hasil Tes Mandalika Hari Ini Sesi Terakhir, Pol Espargaro Patahkan Rekor Waktu Luca Marini di Day 2!

TRIBUNPINTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung balapan penentu hasil tes Mandalika hari ini Minggu 13 Februari 2022 .

Dalam balapan di seri ke 3 dalam jadwal tes pramusim MotoGP 2022 yang digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit atau sirkuit Mandalika itu, dijadwalkan berlangsung selama 3 hari.

Dengan balapan pamungkas atau terakhir pada hari ini, Minggu 13 Februari 2022 .

Pada hari pertama Jumat lalu, Pol Espargaro berhasil menjadi pembalap dengan waktu lap tercepat.

Sementara pada hari ke 2 Sabtu sehari lalu, gantian Luca Marini yang ada di posisi teratas daftar pembalap dengan catatan waktu lap timing terbaik.

Adik Valentino Rossi itu bahkan unggul dari pembalap top macam Marc Marquez yang ada di urutan ke 2 .

Sementara untuk jadwal tes Mandalika hari ini Minggu 13 Februari 2022 yang jadi sesi terakhir alias FP3 official test MotoGP Mandalika 2022, Pol Espargaro sejauh ini kembali menunjuukkan taringnya.

Pol Espargaro sukses menjadi yag tercepat di Pertamina Mandalika International Street Circuit Minggu hari ini

Bersama Fabio Quartararo yang ada di urutan ke 2 tercepat, Pol Espargaro bahkan mematahkan rekor waktu terbaik yang dibukukan Luca Marini di hari ke 2 official tes Mandalia GP 2022 Sabtu kemarin.

"The Repsol Honda rider and Quartararo have beaten Marini’s Day 2 time during a busy morning in Indonesia,"