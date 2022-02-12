MotoGp
Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2022 Setelah GP Mandalika Official Test Tuntas, ‘Geser’ ke Portimao
Terdapat 4 race test official dalam balapan pramusim MotoGP 2022 tahun ini. Cek juga jadwal race MotoGP Mandalika 2022 yang jadi race seri ke 2 musim
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Terdapat 4 race test official dalam balapan pramusim MotoGP 2022 tahun ini.
Dengan saat ini, sedang digelar balapan tes pramusim seri ke tiga .
Pada official test MotoGP 2022 seri ke tiga ini digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit .
Atau populer juga disebut sebagai Sirkuit Mandalika .
Seperti race test di seri sebelumnya, ada tiga hari balapan yang akan dilakoni masing-masing pembalap .
• Crash.net MotoGP Jadwal Race MotoGP Mandalika Hari Terakhir Official Test Minggu 13 Februari 2022
Dengan hari terakhir jadwal race MotoGP Mandalika official test 2022 akan digelar pada Minggu 13 Februari 2022 besok .
Setelahnya, dalam jadwal tes pramusim MotoGP 2022 akan digelar seri official test MotoGP 2022 terakhir.
Kali ini, para pembalap dan kru serta official akan bergeser ke Portimao .
• Kata Marc Marquez soal Sirkuit Mandalika Kotor dan Berdebu di Tes Pramusim MotoGP 2022
Di mana official test seri ke 4 MotoGP 2022 atau balapan pramusim terakhir akan digelar di sirkuit Autódromo Internacional do Algarve , Portugal
Berikut jadwal tes pramusim MotoGP 2022 lengkap musim ini .
Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2022
GP Mandalika
Portimao
Jadwal Race MotoGP Mandalika
Minggu 13 Februari 2022
Jadwal MotoGP 2022
Pertamina Mandalika International Street Circuit
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