One Piece Episode 1009 Sub Indo Tayang Hari Ini Minggu 6 Februari 2022 ! Baca Spoiler One Piece 1009

Ilustrasi anime One Piece, Monkey D Luffy dan Roronoa Zoro.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anime One Piece episode 1009 dijadwalkan tayang pada akhir pekan ini oleh Toei Animation pada Minggu 6 Februari 2022.

Anda bisa menonton melalui link anime One Piece episode 1009 Sub Indo secara legal bisa disimak di We TV, iQIYI, Crunchyroll, hingga Netflix.

Pada anime One Piece episode 1009 akan berjudul Serangan Sasaki! Divisi Lapis Baja vs Yamato!

Episode ini menampilkan pertarungan Yamato menghadapi Divisi Zirah.

Kekuatan tersembunyi Yamatomuncul untuk menyelamatkan Shogun masa depan pada anime One Piece episode 1009.

Spoiler One Piece 1009

Pertempuran sengit telah terjadi di Menara Otak Kanan.

Yamato diperlihatkan masih melindungi Momonosuke dari serangan para pasukan anak buah Sasaki.

Yamato pun dengan mudah mengalahkan semua musuh tersebut tanpa kesusahan sama sekali.