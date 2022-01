One Piece Episode 1006 Sub Indo ! Nonton One Piece Terbaru Hari Ini Tayang Minggu 16 Januari 2022

Ilustrasi anime One Piece, karakter Monkey D Luffy dan Roronoa Zoro.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anime One Piece episode 1006 akan melanjutkan cerita Monkey D Luffy dkk beserta pasukan samurai yang berperang di Onigashima.

Untuk anime One Piece episode 1006 merupakan edisi awal tahun 2022.

Sebelumnya pada anime One Piece episode 1005 menjadi edisi pertama tahun 2022 yang berjudul Kekuatan Oni Es! Versi Baru dari Peluru Wabah pada 9 Januari 2022 lalu.

Oh ya, artikel ini berisi link nonton One Piece episode 1006 sub Indo atau subtitle Indonesia.

Untuk link nonton anime One Piece episode 1006 subtitle Indonesia secara legal bisa disimak di We TV, iQIYI, Crunchyroll hingga Netflix.

Cerita anime One Piece 1005 berawal dari serangan para Akazaya memakai teknik Kozuki Oden ke arah Kaido.

Serangan tersebut membuat luka Kaido terbuka dan sempat membuatnya terkapar.

Setelah itu, cerita kembali ke aula pertunjukan Onigashima yang situasinya menjadi kacau.

Kekacauan tersebut dikarenakan wabah virus iblis es milik Queen semakin menjalar.