Profil & Biodata Jessica Herliani Tanoesoedibjo Dilamar Jonathan Natakusuma Putra Bos Emtek Group

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jessica Herliani tengah menjadi perbincangan setelah ia dilamar Jonathan Natakusuma.

Ia dilamar pada Minggu 30 Januari 2022 kemarin.

Momen bahagia tersebut dibagikan Jessica Herliani pada akun instagramnya.

Berikut keterangan yang dibuat Jessica Herliani:

"There: two lovebirds

As he knelt on one knee,

And asked those four words

“Will you marry me?”

Surely, I can’t suppress,

Of course, they all knew: