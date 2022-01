Ucapan Imlek 2022 untuk Teman, Pacar, Keluarga dan Orang Dekat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Perayaan Tahun Baru Imlek 2022 akan dimulai Senin 31 Januari 2022 malam ini.

Berbagi ucapan Imlek 2022 bisa menjadi pilihan untuk memeriahkan.

Terlebih saat ini perayaan Imlek 2022 masih terbatas akibat pandemi Covid-19.

Ada berbagai ucapan Imlek 2022 yang bisa kamu bagikan kepada saudara, teman dan keluarga.

Berikut ini contoh Ucapan Imlek 2022 yang bisa digunakan:

1. Wishing you luck in the year of the Tiger! (Semoga Anda beruntung di tahun Macan!)

2. Wishing you fullness of the vigor and vitality of the tiger. (Semoga Anda mendapatkan kekuatan dan vitalitas harimau.)

3. 'Dragon soaring and Tiger leaping' Wish you prosperous and thriving in new year. (Semoga Anda makmur dan berkembang di tahun baru)

4. Wishing you’re like a tiger with wings (i.e. doubly strong)! Berharap Anda seperti harimau dengan sayap (yaitu dua kali lipat kuat)!

5. Wishing you a prosperous year of the Tiger! (Semoga Anda mendapatkan tahun Macan yang makmur!)