Promo Makanan 31 Januari 2022, Ada KFC McD Pizza Hut JCO Hokben Dunkin Donuts BreadTalk Chatime A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkanberbagai promo makanan dan minuman yang bisa menjadi pilihan hari ini Senin 31 Januari 2022.

Diantara promo makanan dan minuman yang bisa dinikmari mulai dari Pizza Hut, JCO, KFC, McDonald's, Dunkin Donuts, Hokben, BreadTalk, A&W dan masih banyak lagi lainnya.

Apalagi banyak varian menu makanan dan minuman, harga yang ditawarkan juga hemat dan terjangkau.

Inilah beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Senin 31 Januari 2022:

(Update Informasi Promo Hari Ini)

1. KFC

Menu tepat untuk dibeli pas lagi dijalan? DT24 dong!⁠

⁠

Di menu DT24 ini kamu bisa dapetin 2 nasi + 4 ayam yang bisa dibeli hanya di Drive-Thru KFC!⁠

⁠

Menu ini harganya mulai dari 54.545 aja ya KFC Lovers, yuk Drive-Thru DT24 sekarang!⁠

2. JCO

Habis gajian, terbitlah promo Ada yang manis-manis nih untuk hari kejepit kamu hehe. Ada weekly promotion JCO Indonesia yeaaay!

Manisnya Chocolate Frappe dan segar Iced Latte bisa jadi booster semangatmu di hari Senin ini lho! Yuk nikmati promo buy one get one free Chocolate Frappe dan Iced Latte hanya Rp38 ribu.