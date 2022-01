Promo JCO 31 Januari 2022, Donut JCool To Go Rp 95.000 & Beli 1 Gratis 1 Iced Latte Chocolate Frappe dan masih banyak lagi lainnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati berbagai promo JCO bisa menjadi pilihan untuk mengawali pekan hari ini Senin 31 Januari 2022.

Saat ini JCO menawarkan promo mulai dari weekly promotion dengan menu 1/2 Lusin Donut + Jcool To Go dengan setiap paket terdiri atas 1/2 Lusin Donut & 1 JCool To Go seharga Rp 95.000

Kemudian ada buy 1 get 1 Treat Iced Latte + Chocolate Frappe Rp 38.000

Ada juga promo Iced Pandan Brown Sugar Rp 33 Ribu hingga Americano atau Cafe Au Lait dalam JCO Brew Box mulai 175 ribu dan Omelette Sausage dari JCO Indonesia free Iced Lemon Tea atau Iced Americano.

Ada banyak menu yang bisa didapatkan mulai dari donut, coffe hingga camilan.

Simak beragam promo terbaru dari JCO beirkut ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Weekly Promotion

1/2 Lusin Donut + Jcool To Go

Setiap paket terdiri atas: