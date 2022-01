Nonton All of Us Are Dead Sub Indo di HP ? Akses Link All of Us Are Dead via Netflix Disini

All of Us Are Dead.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nonton All of Us Are Dead subtitle Indonesia di laman streaming Netflix yuk.

Drama korea atau drakor ini mulai tayang Jumat 28 Januari 2022.

Film All of Us Are Dead adalah film TV series yang memiliki 12 episode bergenre horor, action, drama dan fantasy.

Film thriller horor ini dibintangi oleh Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun dan beberapa pemain lainnya.

Sinopsis Film

Film All of Us Are Dead nantinya menceritakan tentang serangan zombie di sebuah kota.

Sebuah sekolah menengah menjadi titik nol dari kemunculan wabah virus zombie.

Siswa yang terjebak harus berjuang menyelamatkan diri dari serangan zombie tersebut.

Mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu keluar dari lingkungan sekolah dengan selamat atau berubah menjadi salah satu yang terinfeksi zombie.