Harga Tiket Konser When We Were Young 2022 Lengkap ! Ada Umum , VIP dan Lainnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gelaran konser musik When We Were Young akan menghadirkan sederet band-band populer era 2000-an, di mana generasi milenial merasakan nostalgia dengan musik-musik tersebut.

Konser musik akbar ini akan diselenggarakan pada 22 Oktober 2022 di Las Vegas, AS.

Satu diantara band yang bakal tampil yakni Paramore.

Grup musik yang saat ini beranggotakan tiga orang ini pun mengonfirmasi hal tersebut melalui akun Twitter resmi Paramore, @paramore pada Rabu 19 Januari 2022.

"We’ve missed you. we’re playing When We Were Young Fest in Vegas on Oct 22nd. Register for pre-sale now at http://whenwewereyoungfestival.com," tulis akun Twitter Paramore.

Lalu, berapa harga tiket untuk menonton konser When We Were Young?

Dilansir dari situs resmi When We Were Young, ada 5 kelas tiket yang dijual dalam festival When We Were Young, ini rinciannya:

1. General Admission (Masuk Umum), mulai Rp 3,2 juta

Untuk tiket presale kelas General Admission, terdiri dari 3 tingkat dengan harga yang berbeda.