Daftar Band yang Tampil di When We Were Young Festival ! Cek Jadwal When We Were Young Festival 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tentunya, sejumlah penggemar musik pasti sudah kangen dengan acara seperti konser musik.

Yap, kangen bagaimana serunya dan pengalaman nonton idola di atas panggung.

Terlepas dari pandemi yang masih belum berakhir, ternyata konser musik bertabur bintang baru saja diumumkan.

Konser itu yakni When We Were Young Festival.

Apa itu When We Were Young Festival ?

When We Were Young Festival adalah festival yang mengundang band-band yang populer di tahun 2000-an hingga awal 2010-an dalam satu panggung.

Bertabur bintang, para penggemar musik dapat melihat My Chemical Romance, Paramore, Avril Lavigne, dan masih banyak lagi dalam satu panggung.

Konser musik bertajuk When We Were Young Festival ini akan digelar pada bulan Oktober 2022 mendatang di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat.

Menariknya lagi, konser musik ini akan mengundang band-band yang anak 90-an seharusnya tidak asing.