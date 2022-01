Bilqis Terima Hadiah Spesial dari Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting Ajak Kencan Bareng Anak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pada ulang tahun Bilqis Khumairah Razak, Ivan Gunawan kembali menunjukkan rasa kasih sayangnya pada putri Ayu Ting Ting tersebut.

Minggu 9 Januari 2022 Ivan Gunawan diketahui menghadiri pesta ulang tahun Bilqis yang digelar oleh Ayu Ting Ting dan keluarganya.

Ayu Ting Ting bahkan membagikan potret kebersamaannya dengan Ivan Gunawan dan Bilqis di acara ulang tahun putrinya tersebut.

Sayangnya, desainer yang akrab disapa Igun itu belum sempat memberikan kado untuk Bilqis.

Namun, baru-baru ini terungkap bahwa Ivan Gunawan rupanya telah menyiapkan kado spesial untuk bocah yang genap berusia 8 tahun tersebut.

Bukan main, Ivan Gunawan secara cuma-cuma memberikan kado berupa tiket konser BTS untuk Bilqis.

Hal itu terungkap saat Bilqis menjadi bintang tamu di acara 'KDI 2021' dalam video yang diunggah di kanal YouTube KDI MNCTV, pada Selasa 11 Januari 2022.

Di atas panggung, Ivan Gunawan bertanya kepada Bilqis mengenai konser BTS yang akan datang.

"Tapi kalau nggak salah, is it true Bilqis, there's another BTS' concert on March? (Benarkah Bilqis ada konser BTS lain pada Maret nanti?)," tanya Ivan Gunawan.

"I think so in Indonesia (?)," jawab Bilqis sedikit ragu dengan lokasi konser BTS.

