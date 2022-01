Jerome Polin Traktir 3 Temannya Makan Yakiniku Seharga Rp 1,7 Juta Per Orang: Jepang Mahal!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siapa yang tak mengenal seorang YouTuber Jerome Polin.

Saat ini ia dikethaui sedang menimba ilmu di Jepang.

Saat sedang berbincang tentang makanan, Chef Arnold Poernomo menanyakan apa makanan termahal yang pernah dicicipi oleh Jerome Polin selama di Jepang.

Jerome Polin lantas mengaku pernah makan yakiniku sepuasnya dan membayar Rp 1,7 juta.

"Sejauh ini sih itu all you can eat yakiniku. Rp 1,7 juta sekali makan," kata Jerome, dikutip dari kanal YouTube Nihongo Mantappu, Minggu 9 Januari 2022.

• Mencari Pendamping Hidup, Jerome Polin Pilih Saran Nagita Slavina Terkait Hal Ini

Jerome Polin sengaja mentraktir tiga temannya untuk makan yakiniku. Oleh karenanya, ia total menghabiskan uang sebesar Rp 6,8 juta.

"Tapi, waktu itu aku traktir teman-temanku berempat. Jadi Rp 1,7 juta dikali empat," ujarnya.

Jerome Polin mengatakan, alasannya mentraktir teman-temannya adalah sebagai sebuah perayaan karena prestasinya.

Saat itu, Jerome Polin masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 se-Asia. Sebagai bentuk rasa syukur, ia pun mengajak ketiga temannya untuk makan di restoran tersebut.

• Ketemu Jerome Polin, Maudy Ayunda Saling Tatap Malu, Keduanya Akui Kikuk

Makanan Termurah Menurut Jerome Polin di Jepang