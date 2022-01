Update Promo JCO Hari Ini 2 Januari 2022, Ada yang Baru Nikmati Cafe Au Lait Donat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCO Hari ini Minggu 2 Januari 2022 hadir dengan promo - promonya.

Ada yang baru di tahun baru nih untuk kamu semua.

We heard you, its Croffle, yeaaay!

Nikmati kerenyahan dan lembutnya setiap gigitan Croffle dari @jcoindonesia.

Yuk sharing Croffle bersama teman-temanmu!

• Update Promo HokBen Hari Ini 2 Januari 2022, Promo Terbatas Hingga 10 Januari Mulai 180 Ribu

Wah wah! Sesuatu yang baru untuk tahun baru.

Memperkenalkan jajaran produk baru kami; Cafe Au Lait Donat, Cafe Au Lait Frappe, dan Hot Cafe Au Lait. Psst… Terbatas!

Rayakan tahun barumu dengan rangkaian Cafe Au Lait di @jcoindonesia.

• Update Promo Burger King Hari Ini 2 Januari 2022, Nikmati 6 Promo Burger King Terbaru

Donuts chocolate for your day, nyuum.

Kamu juga bisa loh nikmati berbagai varian donut coklat dalam mini size.