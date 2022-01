Update Promo HokBen Hari Ini 2 Januari 2022, Promo Terbatas Hingga 10 Januari Mulai 180 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada HokBen Hampers yang siap meriahkan tahun barumu.

Mulai 180 ribu aja.

Cocok banget buat hantaran atau dinikmati bareng-bareng teman, keluarga atau pasangan selagi dirumah.

Bisa take away, drive thru & diantar pakai Delivey lho.

Yuk langsung chat ke WA atau telp 1500505!!!

• Update Promo Burger King Hari Ini 2 Januari 2022, Nikmati 6 Promo Burger King Terbaru

Mau traktir teman, saudara, atau pasangan di pergantian tahun baru nanti?

Tenang, minho kasih solusi ampuh buat kamu.

Ada superbowl nih, hanya 35 ribu!

Lengkap sudah ada Beef, Telur, Acar & Fried menu pilihan yaitu Egg Chicken Roll, Shrimp Roll & Tori Ball.

Hayuuu order sekarang ya. Yang pasti bisa pesan untuk semua layanan di HokBen ya!