Quotes for New Year 2022 Ucapan Tahun Baru 2022 English dan Indonesia | Cocok untuk Status Facebook

Yuk rayakan momen kebahagiaan dengan berbagi new year greetings dan Quotes for New Year 2022 Ucapan Tahun Baru 2022 English dan Indonesia / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menyambut Tahun Baru 2022 tentunya harapan kebaikan dan kemakmuran menyertai momen ini.

Tahun baru 2022 alias new year 2022 bakal datang hanya menghitung jam dari sekarang, Jumat 31 Desember 2021.

Nah, menyambut datangnya tahun baru ini, yuk semangati diri dengan berbagai quotes for new year 2022 .

Dan tak ada salahnya juga tentunya jika berkirim ucapan tahun baru 2022 English atau dalam bahasa Indonesia kepada orang-orang terdekat.

Bila Sobat Tribun Pontianak hendak berkirim quotes for new year 2022 atau ucapan tahun baru 2022 English dan Indonesia, berikut beberapa di antara alternatif yang mungkin bisa Anda gunakan.

Termasuk yang kami rangkum dari laman Times of India berikut ini :

- Happy New Year! May the coming year be full of grand adventures and opportunities.

- Life is short - dream big and make the most of 2022!

- May the New Year bring you happiness, peace, and prosperity. Wishing you a joyous 2022!

- Happy New Year! Let's toast to yesterday's achievements and tomorrow's bright future.