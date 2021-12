20 Kata kata Selamat Natal 2021 Bahasa Inggris dan Indonesia untuk Caption Instagram dan Medsos

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Natal 2021 akan dirayakan dua hari lagi tepatnya pada Sabtu 25 Desember.

Berbagai ucapan adalah satu di antara cara merayakan Natal 2021 di tengah pandemi Covid-19 ini.

Tribun sudah mengimpun beragam contoh ucapan dan kata-kata Natal 2021 dari Americangreetings.com, christmas.365greetings.com, dan Tinyprints.com.

Kata-kata ini bisa menjadi contoh ucapan Natal 2021 untuk kamu bagikan di Instagram, media sosial ataupun kepada teman lewat WhatsApp dan lainnya.

Berikut kumpulan ucapan Selamat Natal dalam bahasa Inggris, beserta terjemahannya:

1. Here’s to a year of blessings and beyond. Have a Merry Christmas!

Ini untuk tahun berkat dan seterusnya. Selamat Natal!

2. May Santa Claus bring everything you wished for. Merry Christmas!

Semoga Santa Claus membawa semua yang kamu inginkan. Selamat Natal!

3. Knowing people like you makes this special time of year even brighter.