Terbukti Handal, Pembalap Yamaha Racing Indonesia Uji Kemampuan All New R15 Connected di Sentul

Test ride yang digelar Kamis 16 Desember 2021 di Sentul International Circuit, Bogor, juga diikuti oleh pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia (YRI) yaitu Galang Hendra Pratama dan M.Faerozi. Dua racer itu merasakan keunggulan tipe All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah meluncurkan motor teranyar All New R15 Connected, Yamaha juga memperkenalkan bLU cRU Indonesia dan memberikan experience berkendara motor generasi terbaru R15 itu.

Dalam sesi test ride yang digelar Kamis 16 Desember 2021 di Sentul International Circuit, Bogor, juga diikuti oleh pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia (YRI) yaitu Galang Hendra Pratama dan M.Faerozi.

Dua racer itu bergabung dengan media dan konsumen untuk bersama-sama merasakan keunggulan tipe All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected.

Menjajal dua varian motor itu masing-masing dalam 6 lap, turut memberikan pengalaman berkendara baru bagi Galang Hendra Pratama dan M.Faerozi.

Keduanya pun merasakan kebanggaan sebagai bagian dari bLU cRU Indonesia yang diperkenalkan oleh Yamaha pada event “The 1st bLU cRu Experience in Indonesia” dan dilengkapi dengan aktivitas test ride perdana All New R15 Connected.

Galang Hendra Pratama dan M.Faerozi pun mengungkapkan kesan luar biasanya mengenai kualitas dan keunggulan All New R15 Connected setelah menggebernya di trek sirkuit.

Galang Hendra Pratama dan M.Faerozi pun terkesan dengan kualitas dan keunggulan All New R15 Connected setelah menggebernya di trek sirkuit di Sentul International Circuit, Bogor. (Dok/Yamaha Indonesia)

”Saya sangat terkesan dengan tampilan All New R15 Connected yang menyerupai big bike," ungkap Galang Hendra Pratama.

Menurutnya pengaplikasian desain R1 dan R7 tampak pada motor ini sehingga terlihat makin gagah dan agresif.

• Yamaha Perkenalkan bLU cRU Indonesia, Makin Memperkuat Passion Racing Yamaha Sport

Dengan mesin 155 cc dan VVA (Variable Valve Actuation) membuat tenaga dan torsi ada di setiap putaran mesin sehingga sangat powerful, memberikan sensasi berkendara yang maksimal.

Fitur-fiturnya juga semakin mendukung saat riding di sirkuit, misalnya dengan keberadaan Quick Shifter* memudahkan melakukan perpindahan gigi ke atas tanpa menarik tuas kopling.