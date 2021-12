Yamaha Perkenalkan bLU cRU Indonesia, Makin Memperkuat Passion Racing Yamaha Sport

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Di penghujung tahun 2021 ini Yamaha masih menghadirkan keseruan terbaru dengan meluncurkan bLU cRU Indonesia.

Management PT. YIMM (Yamaha Indonesia Motor Manufacturing) memperkenalkan bLU cRU di Sentul International Circuit, Bogor, Kamis 16 Desember 2021.

Pada kesempatan ini juga digelar “The 1st bLU cRu Experience in Indonesia” yang diwujudkan melalui test ride motor teranyar Yamaha untuk merasakan “The All New R15 Connected Experience” bagi media dan konsumen.

Makna dari bLU cRU secara harafiah adalah Blue Crew atau Tim Biru.

Pengertiannya yaitu menjangkau luas semua orang yang memiliki passion racing di dunia Yamaha Sport baik di lintasan on road maupun off road.

Konsepnya bertujuan menciptakan kebanggaan dan kesenangan pengalaman berkendara yang mencakup tiga pilar utama yaitu Enjoy, Skill Up, dan Connect.

Beragam aktivitas diadakan bagi konsumen untuk Enjoy mengendarai sepeda motornya.

Yamaha dengan bangga memperkenalkan bLU cRU Indonesia yang menjadi wadah bagi orang-orang dengan passion racing yang kuat di dunia Yamaha Sport (Dok/Yamaha Indonesia)

Selain itu juga dibekali dengan edukasi dan training agar mendapatkan Skill Up berkendara.

Serta tentunya bisa Connect dengan pengendara lainnya dalam keluarga bLU cRU ini.

”Hari ini kami ingin menekankan komitmen untuk tetap membangun budaya racing agar semakin kuat di Indonesia dengan DNA Racing Spirit kami untuk pembalap, konsumen sport dan fans," ungkap Minoru Morimoto, President Director & CEO PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).