Pemkab Sintang Gelar CSR Award, HPI Agro Group Raih Juara Umum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Pemkab Sintang belum lama ini menggelar CSR Award untuk perusahaan yang berada di kabupaten Sintang.

Hartono Plantation Indonesia(HPI) Agro Group diganjar juara umum atas partisipasi dan dukungannya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap penanganan bencana Banjir Di kabupaten Sintang.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno melalui acara malam penganugerahaan CSR Award 2021 yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, rabu lalu.

Bupati menjelaskan Juara Umum yang di diraih oleh HPI Agro Group tersebut setelah anak Perusahaanya yang bergerak di bidang Investasi Sawit sukses menyalurkan CSR kepada masyarakat mendapatkan sejumlah Anugerah penghargaa.

• CSR Award Masuki Tahun Ketiga, Nilai CSR Capai Rp. 20,6 Miliar

“PT. Kiara Sawit Abadi diganjar penghargaan Kategori Infrastruktur dan penanganan Covid-19. PT. Buana Hijau Abadi diganjar penghargaan Best of the best kategori Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan, serta PT. Duta Agro Prima diganjar Penghargaan Kategori Infrastruktur,” ujar Bupati.

Bupati Sintang juga mengatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan sudah diatur dalam undang-undang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sangat berarti bagi Kabupaten Sintang.

HPI Agro Grup Terima Penghargaan CRS Award diserahkan langsung oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno melalui acara malam penganugerahaan CSR Award 2021 yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, rabu lalu. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa)

”Sedikit bantuan dari perusahaan, sangat bermakna bagi masyarakat Kabupaten Sintang. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sintang sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Sudah 3 tahun CSR Award dilaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan. Terima kasih kepada semua perusahaan, kami tahu banyak yang membantu. Tapi kami melaksanakan CSR Award ini dalam rangka memberikan motivasi pihak perusahaan untuk semakin banyak memberikan CSR nya” terang Bupati Sintang

Jarot Winarno juga mengatakan bahwa pihak perusahaan sudah banyak membantu masyarakat khususnya dalam penanganan masalah ekonomi pasca banjir dan pandemi Covid-19 Masalah kesehatan, pendidikan, dan masalah lain termasuk hak-hak atas tanah warga.

“Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada badan usaha atas CSR nya. Saya berharap tahun depan lebih banyak lagi CSR nya” harap Bupati Sintang

Bupati Sintang juga menyampaikan bahwa Indonesia, Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang merupakan Salah satu Kabupaten yang tidak ada hentinya diterpa bencana.

“APBD kita yang biasanya 2 triliun, tahun 2022 nanti hanya ada 1,7 triliun. Akhirnya apa, we can’t stand alone. Kita tidak bisa sendirian menghadapi permasalahan di Sintang ini. Kita perlu bersinergi dan kerjasama untuk membangun Kabupaten Sintang, “pungkasnya.

Corporate Affair & CSR HPI Agro, Paulus Nokus mengatakan bahwa pada tahun 2020, Hartono Plantation Indonesia (HPI) Agro Group juga mendapatkan Anugerah penghargaan CSR Award melalui anak buah perusahaannya PT. Kiara Sawit Abadi (KSA) dengan Kategori Best Of The Best dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

“Sebelumnya kita juga pernah mendapat pengahragaan serupa, dan kami akan terus berkomitmen bersama pemerintah daerah untuk saling membangun. Terutama memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui program CRS kami,” pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Sintang)