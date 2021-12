Perketat Jelang Nataru, Harisson Tegaskan Tak Ingin Ada Peningkatan Kasus Tajam usai Libur 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengatakan Pemerintah Provinsi Kalbar akan perketat jelang Natal dan Tahun Baru agar tidak kecolongan terjadi peningkatan kasus setelah libur panjang akhir tahun.

Harisson mengatakan seperti yang lalu pernah ada pengalaman setelah libur panjang pasti terjadi peningkataan kasus yang tajam yang menyebabkan banyak orang harus dirawat di rumah sakit.

Bahkan para petugas kesehatan sampai kewalahan menampung pasien dan tak sedikit saat itu adanya korban jiwa.

“Kita tidak boleh tersandung dua kali terhadap masalah yang sama dan belajar dari pengalaman bahwa tiap selesai liburan terjadi peningkatan kasus,”ujarnya kepada Tribun Pontianak, Kamis 16 Desember 2021.

• Ketua Bhayangkari Kalbar Bersama Rombongan Kunjungan Kerja ke Polresta Pontianak

Sedapat mungkin sebelum Nataru, Pemprov Kalbar melakukan pencegahan dan pembatasan masyarakat yang berpotensi terjadi penularsn ocvid-19 karena terjadinya kerumunan.

“Untuk itulah tahun baru tidak boleh ada perayaan cukup dirumah bersama keluarga, dan tidak ada perayaan old and new year tidak boleh,”tegasnya.

Harisson mengatakan untuk keluar dari pandemi ada dua syarat yang pertama ditemukan obat, dan kedua terjadi herd imunity 80 persen dari populasi penduduk dengan melakukan vaksinasi.

“Vaksinasi ini penting sekarang banyak masyarakat yang acuh tak acuh dengan vaksin dan ada juga yang sudah telanjur termakan hoak,”ungkapnya.

Maka dari itu dilakukan strategi dengan memberlakukan imunisasi sebagai syarat untuk melakukan aktivitas sosial.

“Misalnya pergi ke pusat perbelanjaan atau mall harus scan aplikasi peduli lindungi yang mana yang boleh masuk yang berwarna hijau atau yang sudah vaksin,”jelasnya.