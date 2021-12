PROMO JCO Terbaru Hari Ini 1 Desember 2021, 1 Box Jpops + 1L Jcoccino / Chocolate Cuma Rp 115 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo JCO mengawali pekan untuk hari ini Senin 1 Desember 2021.

Apalagi saat ini JCO memiliki beragam promo terbaru mulai dari happy holidays 1 box Jpops + 1L Jcoccino/Chocolate hanya Rp 115 ribu.

Kemudian ada weekly promotion Beli 1 box Jpops dan Jcool To Go hanya Rp 92 Ribu, beli 1 gratis 1 Iced Brown Sugar Latte

Selain itu, ada juga promo buy one get one hanya Rp 38 ribu untuk setiap pembelian manual brew French Press method.

Tak hanya itu, ada juga pilihan promo lainnya yang bisa dinikmati bersama orang-orang tersayang.

Menu-menu favorit JCO juga dapat dilakukan secara delivery melalui jcodelivery.com

Cek beragam promo terbaru dari JCO yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Desember 2021 ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Happy Holidays

Menghitung hari untuk liburan yeaaay!