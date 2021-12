PROMO Dunkin Donuts Hari Ini 1 Desember 2021, Paket Hemat 18 Donuts Classic Hanya Rp 110 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beragam promo Dunkin Donuts dapat menjadi menu pilihan hari ini Rabu 1 Desember 2021.

Tak hanya beragam varian donat namun ada juga menu camilan lain hingga minuman.

Di gerai Dunkin Donuts saat ini terdapat promo-promo terbaru diantaranya 18 Donuts Classic hanya Rp 110 ribu dan masih banyak lagi promo lainnya.

Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan.

Simak rangkuman beragam promo dari Dunkin Donuts Desember 2021 dikutip dari akun Instagram resmi @dunkin.id berikut ini:

(Update Informasi Promo Dunkin Donuts)

18 Donuts Classic

18 Donuts Classic hanya Rp 110K

Yakin kamu mau melewatkan promo ini DDLOVER?

Promo ini ditujukan untuk kamu pengguna kartu Kredit BCA / Kartu Debit BCA / Flazz yang berlangsung hingga 31 Desember 2021.

Jangan sampai kehabisan Donuts Classic kesukaan kamu ya.

*Syarat dan ketentuan:

- Harga belum termasuk pajak

- Harga khusus wilayah Papua Rp 155K

- Berlaku untuk Donut Classic bebas pilih

- Berlaku di semua counter.

White X-Mas Donut

White X-Mas Donut is here

Available at all counter now.

Reindeer Donut

Reindeer Donut is here.

Available at all counter now.