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BWF World Tour Finals

Live Streaming BWF World Tour Finals 2021 Praveen/Melati vs Dechapol/Sapsiree Hari Ini 1 Desember

Laga ini berlangsung di lapangan 1, sesi 2 match 3, Rabu, 1 Desember 2021, pukul 17.20 WIB atau setelah laga sebelumnya.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Live Streaming BWF World Tour Finals 2021 Praveen/Melati vs Dechapol/Sapsiree Hari Ini 1 Desember
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO/KOLASE
Laga Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti berlangsung di lapangan 1, sesi 2 match 3, Rabu, 1 Desember 2021, pukul 17.20 WIB atau setelah laga sebelumnya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live streaming Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai ( Thailand ) Vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti ( Indonesia ) BWF World Tour Finals 2021.

Laga Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti berlangsung di lapangan 1, sesi 2 match 3, Rabu, 1 Desember 2021, pukul 17.20 WIB atau setelah laga sebelumnya.

Hasil BWF World Tour Finals 2021 dapat diketahui secara langsung selama pertandingan berlangsung hingga selesai.

Seluruh pertandingan BWF World Tour Finals 2021 dapat disaksikan secara live TVRI, Vidio.com, Useetv dan Live Score.

Link siaran langsung live bisa diakses melalui tautan pada artikel ini.

Prediksi Skor

Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai 1-2 Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

Rekor Pertemuan Terakhir

7/11/2021: Puavaranukroh D./Taerattanachai S. 2-0 Jordan P./Oktavianti M. D.

23/10/2021: Jordan P./Oktavianti M. D. 1-2 Puavaranukroh D./Taerattanachai S.

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Tags
Praveen Jordan/Melati Oktavianti
Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai
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