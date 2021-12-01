BWF World Tour Finals
Live Streaming BWF World Tour Finals 2021 Praveen/Melati vs Dechapol/Sapsiree Hari Ini 1 Desember
Laga ini berlangsung di lapangan 1, sesi 2 match 3, Rabu, 1 Desember 2021, pukul 17.20 WIB atau setelah laga sebelumnya.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live streaming Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai ( Thailand ) Vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti ( Indonesia ) BWF World Tour Finals 2021.
Laga Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti berlangsung di lapangan 1, sesi 2 match 3, Rabu, 1 Desember 2021, pukul 17.20 WIB atau setelah laga sebelumnya.
Hasil BWF World Tour Finals 2021 dapat diketahui secara langsung selama pertandingan berlangsung hingga selesai.
Seluruh pertandingan BWF World Tour Finals 2021 dapat disaksikan secara live TVRI, Vidio.com, Useetv dan Live Score.
Link siaran langsung live bisa diakses melalui tautan pada artikel ini.
Prediksi Skor
Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai 1-2 Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti
Rekor Pertemuan Terakhir
7/11/2021: Puavaranukroh D./Taerattanachai S. 2-0 Jordan P./Oktavianti M. D.
23/10/2021: Jordan P./Oktavianti M. D. 1-2 Puavaranukroh D./Taerattanachai S.
Praveen Jordan/Melati Oktavianti
Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai
BWF World Tour Finals
BWF World Tour Finals 2021
Live BWF World Tour Finals
Live TVRI Badminton
Badminton
Bulutangkis
BWF
Indonesia
Thailand
|Jadwal BWF World Tour Final Kamis 2 Desember 2021
|Hasil Pramudya/Yeremia vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi BWF World Tour Finals 2021 Live TVRI Hari Ini
|Live Score BWF World Tour Finals 2021 Sekarang Update Hasil Badminton Wakil Indonesia
|HASIL Greysia Polii/Apriyani Rahayu Vs Jongkolphan/Rawinda, Greysia/Apriyani ke Puncak Klasemen
|Statistik Pertandingan Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai