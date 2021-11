Gong Yoo Tak Membantah Kedekatannya Bersama Taylor Swift, Management SOOP Sebut Tidak Benar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Gong Yoo saat ini tengah disibukkan dengan jadwalnya terkait serial terbarunya yang akan datang, The Silent Sea.

Tanggapan manajemen SOOP muncul kurang dari 24 jam setelah rumor kencan mendadak yang melibatkan Gong Yoo dan Taylor Swift.

Dilansir Koreaboo, gosip ini berawal ketika DeuxMoi, akun gosip anonim yang berbasis di New York, membuat postingan yang menuduh Taylor Swift makan siang bersama aktor Descendants of the Sun, Jin Goo.

Agensi Gong Yoo Management SOOP membantah rumor yang tiba-tiba muncul yang melibatkan sang aktor dan bintang pop Amerika, Taylor Swift.

Pada tanggal 26 November, agensi Gong Yoo mengerluarkan pernyataan di situs resmi mereka bahwa rumor kencan sang aktor tersebut dengan Taylor Swift tidak berdasar.

Agensi juga mengungkapkan bahwa Gong Yoo belum bepergian ke luar negeri baru-baru.

Namun, kesalahan itu kemudian "diperbaiki," karena DeuxMoi mengatakan bahwa sebenarnya Taylor Swift bukan makan siang dengan Jin Goo, tetapi Gong Yoo.

Gosip awalnya hanya menyebut Taylor Swift dan Gong Yoo akan berkolaborasi, tetapi rumor justru berkembang menjadi rumor kencan.

Meski Taylor Swift saat ini sedang menjalin hubungan dengan Joe Alwyn, kabar kencan Taylor Swift dan Goo Yoo terus diberitakan media internasional.

Management SOOP lantas membantah keduanya, kencan maupun hanya projek kolaborasi.

