Daud Yordan vs Rachata Khaophimai, Masyarakat Berikan Dukung dan Semangat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Septiani, seorang warga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara mengucapkan selamat bertanding untuk petinju kelas dunia kebanggaan Kayong Utara, Daud Yordan yang akan berlaga di Negara Thailand melawan petinju Negara Thailand Rachata Khaophimai.

Untuk itu, Dirinya menyampaikan pesan semangat untuk Petinju Kebanggaan Negara Indonesia Daud Yordan dan memberikan doa agar Daud dapat menyelesaikan dan memenangkan pertandingan nanti.



“Selamat bertanding bang Daud Yordan. Guncanglah kembali dunia dengan tinjumu. Kami di sini mengirim semangat untukmu. Meski sedang jauh di mata, namun tetap dekat didoa kami," katanya, Jumat 19 November 2021.

Atas dukungan dan doa ini, Dirinya berharap Petinju kebanggaan Indonesia ini membawa kemenangan dan mengharumkan nama Kabupaten Kayong Utara.

Kepada Petarung berjuluk Cino tersebut, Ia mengungkapkan bertandinglah dengan semangat dan yakin dengan kerja keras serta latihan yang telah dilakukan pasti bisa meraih kemenangan.

"Bertandinglah dengan semangat dan gembira. No boxing no life yakin pasti menang," tutupnya.

Berikut selengkapnya tale of the tape Daud Yordan vs Rachata Khaophimai:

DAUD YORDAN

* Rekor: 40 menang (28 di antaranya menang KO/TKO), 4 kalah (1 kalah KO), 0 imbang.

* Nama : Daud Yordan

* Julukan: Cino