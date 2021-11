Daud Yordan vs Rachata, Para Sahabat Berikan Pesan Semangat untuk Daud Yordan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Sahabat Daud Yordan, Bakri Rahman menyampaikan pesan semangat untuk Daud Yordan mempersiapkan diri melawan Rachata Khaophimai di Thailand.

Bakri mengatakan, bahwa dirinya menunggu aksi Daud diatas ring nanti menghadapi petinju asal Thailand. Sebuah rasa bangga dan tentunya mengharumkan nama Indonesia akhirnya Daud Yordan kembali naik ring.

"Tentunya kita berharap, semoga petinju kebanggaan kita nanti bisa membawa harum bangsa kita, membawa harum Kalimantan Barat, membawa harum Kabupaten Kayong Utara," ucap Bakri, Jumat 19 November 2021.

Untuk itu, sebagai sahabat Dirinya menginginkan secara bersama-sama memberikan apresiasi dan pesan semangat kepada Petinju Negara Indonesia Daud Yordan ini, hingga ia mampu menyelesaikan pertandingan.

"Sebagai sahabat tentunya kita mengapresiasi dan memberikan semangat kepada petinju kebanggaan kita hingga bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik dan bisa membawa kemenangan," Dia menambahkan.

Lebih lanjut, Bakri selalu mendoakan yang terbaik untuk Daud Yordan dalam menjalani pertandingannya nanti dan tentunya mendukung langsung dengan menyaksikan aksi Daud Yordan diatas ring yang dinantikan.

"Mari kita berikan semangat dan doa, agar beliau ini bisa membawa kemenangan. Kita sama-sama nonton bareng di masing-masing daerah, untuk memberikan semangat," tutupnya.

Berikut selengkapnya tale of the tape Daud Yordan vs Rachata Khaophimai:

DAUD YORDAN

* Rekor: 40 menang (28 di antaranya menang KO/TKO), 4 kalah (1 kalah KO), 0 imbang.