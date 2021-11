Daud Yordan vs Rachata, Ketua DPRD Kayong Utara Berikan Dukungan dan Doa untuk Daud

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Sarnawi menyampaikan dukungan penuh kepada Daud Yordan menjelang pertandingannya besok pada tanggal 19 November 2021.

Sarnawi mengatakan, bahwa pertandingan Daud Yordan ini melawan petinju asal Negara Thailand ini mengobati kerinduan masyarakat terkhusus juga para pecinta olahraga tinju di tanah air.

Pertandingan Daud Yordan vs Rachata Khaophimai ini, tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat terkhusus juga masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

"Pertandingan Daud Yordan melawan petinju Thailand ini mengobati kerinduan kita. Sudah sangat lama kita tidak melihat Daud bertanding," ucap Sarnawi, Kamis 18 November 2021.

Mengenai hal tersebut, Ketua DPRD Kayong Utara ini memberikan dukungan penuh terhadap Daud Yordan dalam menjalan duelnya nanti dengan tetap semangat.

Dirinya mengungkapkan, kami semuanya memberikan dukungan penuh, dan doa restu untuk Petarung berjuluk Cino ini agar memenangkan pertandingannya besok.

"Semua memberikan support, doa, Daud menang pada pertandingan," tutupnya.

Berikut selengkapnya tale of the tape Daud Yordan vs Rachata Khaophimai:

DAUD YORDAN

* Rekor: 40 menang (28 di antaranya menang KO/TKO), 4 kalah (1 kalah KO), 0 imbang.