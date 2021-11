Daud Yordan vs Rachata, Bupati Citra Berikan Dukungan Penuh Bagi Petinju Asal Kayong Utara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Bupati Kayong Utara, Citra Duani mendukung penuh Daud Yordan melawan petinju asal Negara Thailand Rachata Khaophimai.

Citra menyatakan, Pemerintah Daerah Kayong Utara memberikan dukungan terhadap putra daerah Kabupaten Kayong Utara Daud Yordan yang akan melakoni pertandingannya nanti.

"Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memberikan dukungan sepenuhnya, kepada putra terbaik Kayong Utara," kata Bupati Citra, Kamis 18 November 2021.

Mengenai pertandingan nanti, Bupati Citra berharap Petarung berjuluk Cino tersebut dapat menang. Selain itu juga, mengarumkan nama Negara Indonesia.

"Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan masyarakat berharap pertandingan ini (Daud Yordan) dapat meraih kemenangan dan membawa nama harum Kayong Utara, Kalbar, Negara Indonesia," ucap Citra.

Untuk itu, Bupati Kayong Utara mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Kayong Utara untuk mendukung, mendoakan dan menonton pertandingan Daud Yordan.

"Masyarakat Kayong Utara dapat menonton (pertandingan Daud Yordan)," pungkas Citra.

Daud Yordan dan Rachata Khaophimai adu pukul memperebutkan gelar juara WBC Asian Boxing Council Silver kelas ringan super 63,5 kilogram, yang saat ini lowong.

Jika tidak ada halangan, pertarungan 10 ronde ini dihelat, Jumat 19 November 2021 dan disiarkan langsung Kompas TV, mulai pukul 20.00 WIB.

Berikut selengkapnya tale of the tape Daud Yordan vs Rachata Khaophimai: