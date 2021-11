Prodi MM Untan Bersama Kelas Eksekutif Bank Kalbar Gelar Seminar Bisnis dan Lomba Call For Paper

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Program Studi Ilmu Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak bersama Mahasiswa Kelas Eksekutif A2 Bank Kalbar menggelar Seminar Bisnis Seri V dan lomba Call For Paper dengan tema “Peran Perbankan dalam Mendukung Program Digitalisasi Desa”, pada Sabtu 6 November 2021.

Seminar bisnis nasional dan lomba Call for Paper ini bersifat terbuka dan diselenggarakan secara online melalui aplikasi zoom meeting. Adapun peserta webinar yang mendaftar berjumlah 559 orang yang berasal dari kalangan umum, praktisi, dan mahasiswa secara nasional, sementara jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam lomba Call For Paper berjumlah 42 orang.

Kegiatan ini diadakan secara gratis namun menariknya panitia seminar dan lomba Call For Paper menyediakan hadiah uang tunai jutaan rupiah ini dengan menghadirkan beberapa narasumber yaitu Gubernur Kalimantan Barat dalam webinar ini diwakili oleh Dr. Syarif Kamaruzaman, M.Si., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM Provinsi Kalimantan Barat yang hadir sebagai keynote speaker, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Drs. Samsul Widodo, MA sebagai main speaker, dan dua speaker lainnya yaitu Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendrawan, S.H, dan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Rokidi, S.E., M.M.

Webinar ini membahas bagaimana perbankan dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat selalu berupaya untuk memajukan desa dengan menciptakan dan mendukung kegiatan-kegiatan bersifat digital sehingga seluruh desa khususnya di Provinsi Kalimantan Barat dapat tersentuh teknologi secara merata.

Kegiatan lainnya dalam rangkaian webinar ini yaitu lomba Call For Paper juga menghadirkan dosen Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura sebagai reviewer dan moderator.

Dalam kegiatan Call For Paper ini panitia memberikan apresiasi kepada para peserta dengan memilih 3 Best Paper dan 3 Best Pesenter Paper dengan total hadiah Rp. 5.000.000, dimana Best Paper dinilai berdasarkan double blind peer review, yang bermakna bahwa reviewer tidak mengetahui identitas penulis naskah yang sedang di telaah / diperiksanya dan sebaliknya,dan penulis juga tidak mengetahui siapa reviewernya.

Sistem ini dilakukan untuk menjamin kevalidan penilaian yang mengedepankan objektivitas. Sehingga di dapatkan hasil penilaian paper yang murni, bebas dari intervensi, dan sesuai ketentuan yang berlaku. menjelaskan, kegiatan Call For Paper ini bertujuan menjadi ajang bagi para akademisi untuk bertukar hasil penelitian bidang ilmu manajemen.

Panitia dan Peserta Seminar Bisnis Seri V dan lomba Call For Paper yang di selenggarakan Prodi Ilmu Magister Manajemen FEB Untan dan Kelas Eksekutif A2 Bank Kalbar. (TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA)

Ketua Panitia penyelenggara Seminar Bisnis Seri V dan lomba Call For Paper mahasiswa Magister Manajemen FEB Untan, Yuthika Maulinda menyatakan, selaku ketua panitia merasa sangat senang karena acara Seminar Bisnis “Peran Perbankan Dalam Mendukung Digitalisasi Desa” dan Kegiatan Call For Paper yang diselenggarakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari seluruh peserta.

Selanjutnya, Yuthika menambahkan bahwa ia bersama tim telah mendesain kegiatan webinar ini berbeda dengan memberikan hadiah partisipasi 10 penanya pertama dengan total hadiah sebesar Rp 500.000,- dan juga memberikan doorprize kepada 10 peserta yang di undi secara acak pada akhir acara dangan total hadiah doorprize sebesar Rp 1.000.000 berupa tabungan Taserna Bank Kalbar.

Kemudian Yuthika juga menjelaskan untuk kegiatan Call For Paper juga terlaksana dengan sangat baik dengan tujuan dapat menghadirkan berbagai bentuk solusi permasalahan digitalisasi desa dalam ilmu manajemen, menjadi ajang bagi para akademisi untuk bertukar hasil penelitian bidang ilmu manajemen, serta mengetahui praktik / kebijakan pembangunan desa secara umum serta pengembangan berbagai sektor ekonomi di pedesaan di era digitalisasi.

Ketua Prodi Magister Manajemen FEB Untan, Mustaruddin, S.E., M.Si., Ph.D. mengatakan Tujuan diadakan call for paper adalah untuk menumbuh kembangkan budaya menulis karya ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa Untan khususnya mahasiswa di Program Magister Manajemen (MM) serta bagi para akademisi lain di luar Untan.