Prodi Pendidikan Geografi FKIP Untan Gelar Pelatihan WEBGIS pada Penyuluh dan Poktan di Sungai Kakap

Citizen Reporter

Nur Meily Adlika, M. Pd

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura menggelar Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sungai Kakap pada tanggal 30-31 Oktober 2021 dengan tema “Pengenalan dan Pelatiahan Pengisian Data Sistem Informasi Pertanian Melalui Aplikasi WebGIS di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”.

Kegiatan PKM ini sedianya akan dibuka secara langsung oleh Bupati Kubu Raya Bapak Muda Mahendrawan, S.H, M.Kn, namun dikarenakan pada saat yang bersamaan bapak bupati membuka kegiatan lain sehingga beliau mendisposisikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Drs. Heri Supriyanto, M.Si., untuk membuka kegiatan Pelatihan tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kubu Raya Bapak Sandi Nurdin, STP, M.Si, Ir. Farida , Mimy Laxmy Devey, S.PKP, M.P, Kepala BPP Kecamatan Sungai Kakap beserta Staff dan seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Dr. Hairida, M.Pd.

• Tim Pkm Prodi Pendidikan Geografi Fkip Untan Gelar Pelatihan Untuk Guru-Guru Geografi Kota Pontianak

Bertindak sebagai Pemateri dalam Pelatihan ini Dosen dari Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Untan, Agus Sugiarto, M.Pd dan Ludovicus Manditya Hari Christanto, M.Sc. Peserta dalam Pelatihan ini sebanyak 28 orang yang terdiri dari Penyuluh Pertanian Lapangan dan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Para Ketua Kelompok Tani (Kapoktan) dari Tiga Desa di Kecamatan Sungai Kakap yaitu Desa Parit Keladi, Desa Pal IX dan Desa Sungai Itik.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Drs. Heri Supriyanto, M.Si menyampaikan bahwa Data dan Informasi Geospatial menjadi hal yang sangat penting dalam kaitannya dalam pembangunan bidang pertanian. Dengan adanya Sistem Informasi Pertanian Berbasis WebGIS pendataan dan pemantauan kegiatan pertanian dapat lebih efektif dan efisien by name, by koordinat.

“Dengan WebGIS ini tentunya mendapat keefektifan dan percepatan, sehingga Kabupaten Kubu Raya selalu ada lompatan-lompatan. Inovasi-inovasi yang dilakukan Kabupaten Kubu Raya sehingga mendapatkan prestasi, itu tidak terlepas karena kehadiran WebGIS juga, sehingga menavigasinya itu sangat mudah, Menavigasi dalam artian bagaimana navigasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya juga.” tuturnya

Dalam kegiatan ini para peserta dikenalkan dengan WebGIS yang sebelumnya telah dibuat oleh tim peneliti Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Untan. Setelah peserta dikenalkan dengan kegunaan dan manfaat dari WebGIS, kemudian peserta diberikan pelatihan pengoperasian dan pengisian Data Sistem Informasi Pertanian melalui WebGIS.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya juga menyampaikan tugas kedepan dalam mengoneksikan dan mengintegrasikan WebGIS yang telah dibuat.

“Tugas kami kedepannya adalah mengoneksikan dan mengintegrasikan Website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya dan WebGIS yang dibuat oleh Program Studi Pendidikan Geografi serta dengan WebGIS Kepong Bakol Kabupaten Kubu Raya” tuturnya

Sebagai penutup kegiatan, Ketua Program Studi Pendidikan Geografi menyampaikan harapan kedepannaya untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Geografi dikemudian hari. (*)

Update Informasi Seputar Kabupaten Kubu Raya