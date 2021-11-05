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LATIHAN Bebas MotoGP Hari Ini 2021 Live, Tak Ada Marc Marquez di GP Algarve 2021 | Detiksport MotoGP
Posisi diagntikan Stefan Bradl yang dipercaya memacu Honda RC213V di sirkuit Algarve Portimao Portugal kali ini. Cek hasil FP1 Motogp Portugal 2021
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tak ada nama Marc Marquez dalam daftar pembalap yang melaju di sirkuit Algarve Portimao Portugal dalam gelaran MotoGP Algarve 2021 hari ini, Jumat 5 November 2021
Dalam daftar pembalap untuk tim Repsol Honda, hanya ada Stefan Bradl dan Pol Espargaro
Hal itu tentunya agaknya membuat sejumlah Sobat Tribun Pontianak yang menggemari pembalap top berjuluk The Baby Alien itu bertanya-tanya
Kenapa tak ada nama Marc Marquez dalam urutan hasil latihan bebas MotoGP hari ini 2021
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Di seri MotoGP Algarve 2021 atau populer juga disebut MotoGp Portugal 2021 tersebut
Rupanya, Marc Marquez memang 'undur diri' dari balapan seri ke 17 dari 18 dalam jadwal MotoGP 2021 tersebut
Marc Marquez dalam berita MotoGP terbaru disebutkan mengalami cedera
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Saat menjalani latihan di sesi off-road yang jadi bagian persiapan menghadapi race MotoGP Algarve 2021 tersebut, Marc Marquez mengalami cedera
Sampai - sampai Marc Marquez dalam berita MotoGP terbaru detiksport MotoGP dikabarkan mengalami geger otak
Alhasil tak ada namanya dalam hasil untuk daftar latihan bebas MotoGP hari ini 2021
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Jumat 5 November 2021
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