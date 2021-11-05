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LATIHAN Bebas MotoGP Hari Ini 2021 Live, Tak Ada Marc Marquez di GP Algarve 2021 | Detiksport MotoGP

Posisi diagntikan Stefan Bradl yang dipercaya memacu Honda RC213V di sirkuit Algarve Portimao Portugal kali ini. Cek hasil FP1 Motogp Portugal 2021

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto LATIHAN Bebas MotoGP Hari Ini 2021 Live, Tak Ada Marc Marquez di GP Algarve 2021 | Detiksport MotoGP
ANDREAS SOLARO/AFP
Aksi Marc Marquez di MotoGP Emila Romagna 2021. Kini, Marc Marquez tak ikut balapan di seri ke 17 dalam jadwal MotoGp 2021 di MotoGP Algarve 2021Jumat 5 November 2021 sampai Minggu 7 November 2021 lusa nanti. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tak ada nama Marc Marquez dalam daftar pembalap yang melaju di sirkuit Algarve Portimao Portugal dalam gelaran MotoGP Algarve 2021 hari ini, Jumat 5 November 2021

Dalam daftar pembalap untuk tim Repsol Honda, hanya ada Stefan Bradl dan Pol Espargaro

Hal itu tentunya agaknya membuat sejumlah Sobat Tribun Pontianak yang menggemari pembalap top berjuluk The Baby Alien itu bertanya-tanya

Kenapa tak ada nama Marc Marquez dalam urutan hasil latihan bebas MotoGP hari ini 2021

HASIL Latihan Bebas 1 MotoGP Hari Ini GP Algarve 2021, Valentino Rossi Juru Kunci | Marc Marquez ?

Di seri MotoGP Algarve 2021 atau populer juga disebut MotoGp Portugal 2021 tersebut

Rupanya, Marc Marquez memang 'undur diri' dari balapan seri ke 17 dari 18 dalam jadwal MotoGP 2021 tersebut

Marc Marquez dalam berita MotoGP terbaru disebutkan mengalami cedera

MOTO3 Result Gp Algarve Update, Dennis Foggia Asapi Pedro Acosta di Hasil FP1 MotoGP Hari Ini 2021

Saat menjalani latihan di sesi off-road yang jadi bagian persiapan menghadapi race MotoGP Algarve 2021 tersebut, Marc Marquez mengalami cedera

Sampai - sampai Marc Marquez dalam berita MotoGP terbaru detiksport MotoGP dikabarkan mengalami geger otak

Alhasil tak ada namanya dalam hasil untuk daftar latihan bebas MotoGP hari ini 2021

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Jumat 5 November 2021
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