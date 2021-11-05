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BREAKING NEWS - Sultan Pontianak Syarif Machmud Melvin Alkadrie Angkat Bicara

Berikut klarifikasi Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie terkait kondisi di kesultanan yang jadi perbincangan public beberapa hari ini.

Editor: Rizky Zulham
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Dok. Tribun Pontianak
Sultan Pontianak Syarif Machmud Melvin Alkadrie. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut klarifikasi Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie terkait kondisi di kesultanan yang jadi perbincangan public beberapa hari ini.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ASYHADUANLAILAHAILLALLAAH
WA ASYHADU ANNA MUHAMMADURRASULULLAAH
ALLAHUMMA BIHAQQI SAYYIDINA MUHAMMAD
WA ALI SAYYIDINA MUHAMMADIN YA SALAM
SALLIMNA BIHAQQI SAYYIDINA MUHAMMAD
ASSALAAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKAATUH

HUT ke-250 Pontianak, Sultan Syarif Melvin Nilai Sudah Banyak Kemajuan

SAUDARE SAUDARE
SUDAH KITE LEWATI BERSAME BERBAGAI DINAMIKA
BERKEMBANG DIDALAM NEGERI PONTIANAK DAN
DILUAR SANA
ADALAH PENTING BAGI SAYE MENGKLARIFIKASI SEGALA
PERTANYAAN, ADUAN DAN KELUHAN DIDALAM DAN
DILUAR PAGAR ISTANE KADRIAH KESULTANAN
PONTIANAK

SEMOGE KLARIFIKASI INI TIDAK LAGI MEMUNCULKAN
DUGAAN - DUGAAN DITENGAH MASYARAKAT
KHUSUSNYE UMMAT ISLAM DIMANAPUN BERADA

ASTAGHFIRULLAHAL AZHIM
ASTAGHFIRULLAHAL AZHIM
ASTAGHFIRULLAHAL AZHIM
MIN KULLI ZANBIN WA ATUUBU ILAIH

SAUDARE-SAUDARE
ADELAH DAYUS BAGI SAYE APEBILA MENGUNGKAPKAN
HAL-HAL TERKAIT KEHIDUPAN RUMAH TANGGA SAYE
SEBELUMNYE
SAYE MENJAGE DOSE BESAR UNTUK DIRI SAYE SENDIRI,
KELUARGE DAN UMMAT
AGAR KITE SELAMAT DUNIE SELAMAT JUGA DI AKHIRAT

MAKE SAYE MEMILIH DIAM SELAMA BEBERAPE WAKTU
SEJAK HAL YANG DIKATEKAN MEMALUKAN OLEH
ORANG-ORANG YANG TAK SATUPUN BERTABAYYUN
TERLEBIH DAHULU KEPADE SAYE
BAGAIMANE SEBENARNYE
DOSA BESAR DAYUS
SEMOGE PARA ULAMA PARA HABAIB DALAM KAPASITAS
KEAGAMAAN MEREKE DAPAT MENJELASKAN LEBIH BAIK
DARIPADE SAYE

YANG PASTI SUDAH MENJELANG KEPADA 2 KALI
MUHARRAM
TIDAK PERNAH ADE LAGI HUBUNGAN SELAYAKNYE
SEBAGAIMANE SUAMI ISTRI YANG SESUAI SYARIAH
TERJADI LAGI ANTARE SAYE DAN MANTAN ISTRI
TERHITUNG SEJAK MEMASUKI BULAN SYA’BAN 1443
HIJRIYAH

MANTAN ISTRI SAYE MENINGGALKAN RUMAH
KEDIAMAN KAMI BERSAME DISINI
TANPA SEPENGETAHUAN SAYE
DAN TIDAK PERNAH KEMBALI LAGI KERUMAH INI

MENGHORMATI BELIAU SEBAGAI PEREMPUAN HAL HAL
TERKAIT KEHIDUPAN DIDALAM WAKTU TERSEBUT
BIARLAH MENJADI RAHASIE KAMI WAKTU MASIH
BERSAMA
SEMOGA ALLAH MENGAMPUNI SAYE
DAN ALLAH JUGA MENGAMPUNI BELIAU
AAMIIN YA RABBAL ALAMIIN

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