BREAKING NEWS - Sultan Pontianak Syarif Machmud Melvin Alkadrie Angkat Bicara
Berikut klarifikasi Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie terkait kondisi di kesultanan yang jadi perbincangan public beberapa hari ini.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut klarifikasi Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie terkait kondisi di kesultanan yang jadi perbincangan public beberapa hari ini.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ASYHADUANLAILAHAILLALLAAH
WA ASYHADU ANNA MUHAMMADURRASULULLAAH
ALLAHUMMA BIHAQQI SAYYIDINA MUHAMMAD
WA ALI SAYYIDINA MUHAMMADIN YA SALAM
SALLIMNA BIHAQQI SAYYIDINA MUHAMMAD
ASSALAAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKAATUH
• HUT ke-250 Pontianak, Sultan Syarif Melvin Nilai Sudah Banyak Kemajuan
SAUDARE SAUDARE
SUDAH KITE LEWATI BERSAME BERBAGAI DINAMIKA
BERKEMBANG DIDALAM NEGERI PONTIANAK DAN
DILUAR SANA
ADALAH PENTING BAGI SAYE MENGKLARIFIKASI SEGALA
PERTANYAAN, ADUAN DAN KELUHAN DIDALAM DAN
DILUAR PAGAR ISTANE KADRIAH KESULTANAN
PONTIANAK
SEMOGE KLARIFIKASI INI TIDAK LAGI MEMUNCULKAN
DUGAAN - DUGAAN DITENGAH MASYARAKAT
KHUSUSNYE UMMAT ISLAM DIMANAPUN BERADA
ASTAGHFIRULLAHAL AZHIM
ASTAGHFIRULLAHAL AZHIM
ASTAGHFIRULLAHAL AZHIM
MIN KULLI ZANBIN WA ATUUBU ILAIH
SAUDARE-SAUDARE
ADELAH DAYUS BAGI SAYE APEBILA MENGUNGKAPKAN
HAL-HAL TERKAIT KEHIDUPAN RUMAH TANGGA SAYE
SEBELUMNYE
SAYE MENJAGE DOSE BESAR UNTUK DIRI SAYE SENDIRI,
KELUARGE DAN UMMAT
AGAR KITE SELAMAT DUNIE SELAMAT JUGA DI AKHIRAT
MAKE SAYE MEMILIH DIAM SELAMA BEBERAPE WAKTU
SEJAK HAL YANG DIKATEKAN MEMALUKAN OLEH
ORANG-ORANG YANG TAK SATUPUN BERTABAYYUN
TERLEBIH DAHULU KEPADE SAYE
BAGAIMANE SEBENARNYE
DOSA BESAR DAYUS
SEMOGE PARA ULAMA PARA HABAIB DALAM KAPASITAS
KEAGAMAAN MEREKE DAPAT MENJELASKAN LEBIH BAIK
DARIPADE SAYE
YANG PASTI SUDAH MENJELANG KEPADA 2 KALI
MUHARRAM
TIDAK PERNAH ADE LAGI HUBUNGAN SELAYAKNYE
SEBAGAIMANE SUAMI ISTRI YANG SESUAI SYARIAH
TERJADI LAGI ANTARE SAYE DAN MANTAN ISTRI
TERHITUNG SEJAK MEMASUKI BULAN SYA’BAN 1443
HIJRIYAH
MANTAN ISTRI SAYE MENINGGALKAN RUMAH
KEDIAMAN KAMI BERSAME DISINI
TANPA SEPENGETAHUAN SAYE
DAN TIDAK PERNAH KEMBALI LAGI KERUMAH INI
MENGHORMATI BELIAU SEBAGAI PEREMPUAN HAL HAL
TERKAIT KEHIDUPAN DIDALAM WAKTU TERSEBUT
BIARLAH MENJADI RAHASIE KAMI WAKTU MASIH
BERSAMA
SEMOGA ALLAH MENGAMPUNI SAYE
DAN ALLAH JUGA MENGAMPUNI BELIAU
AAMIIN YA RABBAL ALAMIIN
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