FYP Tiktok Sabtu dan Setiap Hari Agar Konten Selalu Bisa FYP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Supaya bisa menjadi FYP, konten harus memiliki banyak pengunjung yang nonton secara aktif.

Syarat untuk bisa mendapatkan penonton yang banyak tentunya harus memiliki konten yang menarik dan berkualitas.

Apakah hal itu sudah cukup ? ternyata berdasarkan analisas logaritma Tiktok perlu juga penerapan strategi waktu.

Upload di saat yang tepat saat pengguna aktif tiktok sedang standby, sehingga saat video atau konten langsung ditonton.

Tidak lagi tenggelam akibat tidak langsung ditonton.

Waktu pengguna standby ini secara analisa berbeda setiap harinya berdasarkan The Best Time to Post On Tiktok Globally.

Makanya sangat diperlukan memilih jam upload yang tepat untuk mendapatkan jumlah like dan viewer yang besar.

Berdasarkan riset waktu yang cocok untuk jam tayan konten TikTok adalah sekitar pukul 12.00 – 13.00 dan sore hari itu pada pukul 14.00 sedangkan untuk malam hari lebih luas dari mulai jam 19.00 – 23.00.

• Jam FYP Tiktok Hari Senin Sesuai Logaritma Tiktok Setiap Hari Strategi FYP

Beriktu daftar jadwal setiap harinya

Hari Senin