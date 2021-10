Jam FYP Tiktok Hari Senin Sesuai Logaritma Tiktok Setiap Hari Strategi FYP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menerapkan jadwal FYP unggah konten tiktok setiap harinya menjadi satu diantara cara agar konten yang diupload bisa FYP.

Setiap konten kreator tiktok selalu berharap kontennya bisa FYP atau (For Your Page), berbagai cara dilakukan.

Konten berkualitas dan menarik tentu umum menjadi patokan supaya FYP namun hal itu tidak penuhnya berhasil.

Sebab, memilih jam upload yang tepat akan mendatangkan jumlah like dan viewer yang besar.

Sehingga akan membantu konten bisa masuk FYP.

Jadi tidak hanya sekedar posting saja, namun kreator juga harus tahu analisa logaritma kapan pengguna aktif pada jam-jam tertentu.

Berdasarkan riset waktu yang cocok untuk jam tayan konten TikTok yaitu sekitar pukul 12.00 – 13.00 dan sore hari itu pada pukul 14.00 sedangkan untuk malam hari lebih luas dari mulai jam 19.00 – 23.00.

Beriktu Jadwal Jam agar FYP Setiap Hari di Tiktok berdasarkan The Best Time to Post On Tiktok Globally

Hari Senin

Senin merupakan waktu dimulainya aktivitas orang-orang.