LUNA MAYA Nunggu Lihat Reaksi Ariel, Singgung Balikan dengan Ariel Noah?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Belakangan ini, Luna Maya tak menampik dirinya sering bertemu dan bertegur sapa dengan Ariel NOAH.

Potongan video-video pertemuan Luna Maya dan Ariel NOAH pun tersebar di media sosial, sehingga mereka diminta warganet untuk kembali berpacaran.

Lantas, apakah Luna Maya masih membuka hatinya untuk Ariel NOAH mantan kekasihnya beberapa tahun lalu?

"Aku gak tau kan gak ada aksi. Mau reaksi gimana nih, kan kalau mau bereaksi tanpa ada aksi kan gimana ya," kata Luna Maya ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 28 Oktober 2021 malam.

Wanita 38 tahun tersebut tidak menutup kemungkinan membuka hatinya lagi kepada vokalis grup band NOAH itu, jika memang Ariel menyatakan isi hatinya lagi kepada Luna.

"Apapun itu mau dia beraksi as a friend atau family member pastikan itu kita tergantung pendekatannya seperti apa," ucapnya.

"Kalau datang sebagai teman reaksi kita akan sesuai dengan keinginannya. So far masih baik dan gini gini aja," sambungnya.

Namun, wanita kelahiran Bali, 26 Agustus 1983 itu memastikan selama ini, tidak ada sejarahnya ia kembali berpacaran dengan mantan.

Bahkan, selama 38 tahun hidup, Luna Maya selalu berpacaran dengan orang yang berbeda.

"So far aku belum pernah balikan sama mantan ya, sumpah. Ya so far selama berhubungan kalau putus masing masing udah punya pasangan. Ada yang nikah dan lain-lain. Aku selalu dipertemukan dengan orang yang berbeda," jelasnya.