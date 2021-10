Celine Evangelista Ungkap Alasan Sering Menangis Pasca Cerai Dengan Stefan William

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Celine Evangelista ungkap alasan sering menangis setelah cerai dari Stefan William.

Diketahui Celine Evangelista Monika Maureen Ricci telah resmi bercerai dengan Stefan William pada Senin 18 Oktober 2021.

Wanita kelahiran 2 April 1992 ini pun menjanda untuk yang kedua kalinya.

Sebelum dengan Stefan William, Celine Evangelista sempat gagal mempertahankan rumah tangganya dengan Dirly Idol.

Celine Evangelista menikah dengan Dirly Idol tahun 2012.

Pernikahan mereka hanya bertahan selama setahun saja dan resmi bercerai di tahun 2013.

Lantas sejak saat bercerai dengan Stefan, artis 29 tahun ini nampak sering menangis, khususnya saat tampil di televisi.

Padahal menurut sang sahabat, Melaney Ricardo, ia tak mau lagi menangisi perceraiannya.

"Kan lo kemarin bilang sama gue, lo udah nggak mau nangis lagi you think it's enough."

"Kemarin kamu nangis terus lho," ucap Melaney Ricardo dikutip dari kanal YouTube-nya, Jumat 22 Oktober 2021