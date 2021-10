Perilaku Gurita yang Bikin Gemes, Dijuluki Hewan Pintar Tapi Nakal!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Gurita adalah makhluk nakal yang gemar bermain, penuh rasa ingin tahu.

Kemampuan mereka mungkin akan mengejutkan kita.

Gurita memiliki sel-sel otak yang mengalir di seluruh tubuh. Tak cuma itu, fakta unik hewan ini ternyata lebih dari itu.

Dalam buku audionya yang berjudul Other Minds: The Octopus And The Evolution Of Intelligent Life, filsuf sekaligus penyelam Peter Godfrey-Smith mengeksplorasi perjalanan evolusi cephalopoda yang mengejutkan.

• Perbedaan Hewan Berdarah Dingin dan Berdarah Panas serta Contohnya

Berikut adalah fakta gurita yang menakjubkan:

Fakta gurita

Gurita pintar tapi sebagian besar sel otak mereka sebenarnya ada di 'lengan'.

Gurita memiliki sistem saraf yang besar, dengan rata-rata gurita memiliki sekitar 500 juta neuron atau sel otak.

Itu menempatkannya dalam "rentang otak" yang sama dengan mamalia yang lebih kecil seperti anjing.

Tidak seperti anjing, manusia, dan lainnya, sebagian besar neuron ditemukan di lengan gurita dan bukan di otak, dengan jumlah yang bahkan hampir dua kali lebih banyak.