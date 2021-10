Kapan Jam FYP Tiktok Hari Kamis dan FYP Hari Jumat ? Cek Waktu FYP Tiktok Tiap Hari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beriktu ini jadwa FYP bagi para kreator konten tiktok agar setiap unggahan bisa memiliki banyak penonton.

FYP memiliki kepanjangan for your page merupakan halaman rekomendasi di aplikasi TikTok yang akan muncul pertama kali jika kita membuka aplikasi TikTok.

Pengguna TikTok akan disediakan beragam video viral dengan views tinggi, yang kontennya telah disesuaikan dengan masing-masing pengguna.

Tak hanya satu dua video, for your page akan memberikan banyak sekali video yang menjadi rekomendasi untuk ditonton.

Banyak syarat agar video atau konten yang diunggah bisa FYP, selain memiliki konten menarik juga harus memili kualitas terbaik.

Namun masih perlu lagi strageti lainnya agar bisa betul bisa FYP setiap hari, yaitu penerapan manajemen waktu upload.

Setiap harinya waktu mengunggah konten berbeda, sehingga harus benar-benar dipahami dan diikuti.

Berdasarkan riset waktu yang cocok untuk jam tayan konten TikTok yaitu sekitar pukul 12.00 – 13.00 dan sore hari itu pada pukul 14.00 sedangkan untuk malam hari lebih luas dari mulai jam 19.00 – 23.00.

Beriktu Jadwal Jam agar FYP Setiap Hari di Tiktok berdasarkan The Best Time to Post On Tiktok Globally

Hari Senin