Jonathan Frizzy Buka Suara Soal Video Menyuapi Ririn Dwi Ariyanti di Lokasi Syuting ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kedekatan Jonathan dengan lawan mainnya itu dikabarkan menjadi pemicu kecemburuan Dhena Devanka.

Sebelumnya juga ramai beredar di media sosial, video yang memperlihatkan Ririn sedang menyuapi Jonathan Frizzy di lokasi syuting.

Kabarnya video yang viral itu membuat hubungan Jonathan dengan Dhena semakin memanas.

Tentang video yang akhirnya viral itu, Jonathan mengatakan memang merupakan bagian di balik layar yang sengaja dibuat sesuai skenario.

"Waktu itu ada behind the scene sama pemainnya Ririn dan Rina Diana, behind the scene," kata Jonathan dikutip dari YouTube Hotman Paris Show.

"Memang kita buat ceritanya si Ririn lagi nyuapin, aku juga lagi nyuapin balik, terus ada Rina Diana datang, ceritanya cemburu," jelas Jonathan.

Sayangnya, menurut aktor yang akrab disapa Ijonk itu, Dhena tak percaya video tersebut hanya dibuat sesuai skenario.

"Itu dibilang real. Padahal jelas-jelas ada kamera, ada kru, ada sutradara yang membuat," ucap Ijonk.

"Maksudnya, hal-hal seperti itu yang konyol aja didenger," ujar Jonathan kemudian.

Itu hanya salah satu contoh saja bagaimana Dhena suka cemburu tanpa sebab.