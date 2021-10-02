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DETIK Sports MotoGP Hasil Free Practice GP Amerika 2021 Sesi 3 di Kelas Moto3, Andi Gilang Melempem
Sementara itu, Jaume Masia terdepan mencatatkan waktu terbaik di Circuit of The Americas alias COTA itu dengan waktu terbaik 2 menit 16,357 detik
Penulis: Ishak | Editor: Ishak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru saja tuntas race penentu hasil free pracite MotoGP hari ini di seri MotoGP Amerika 2021 pada kelas Moto3 Sabtu 2 Oktober 2021 malam WIB
Moto3 memang menjadi kelas pertama yang menggelar race untuk hasil latihan bebas 3 MotoGP hari ini dalam seri ke 15 di jadwal race MotoGP 2021 tersebut
Dalam balapan yang berlangsung di Circuit of The Americas alias COTA atau yang dulu dikenal sebagai Sirkuit AUstin tersebut, pembalap dari tim Red Bull KTM Ajo yakni Jaume Masia berhasil tampil fantastis
Jaume Masia menjadi yang tercepat di sesi ke tiga balapan penentu hasil free pracite MotoGP hari ini
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Atau hasil latihan bebas 3 MotoGP hari ini di kelas Moto3 tersebut.
Jaume Masia mencatatkan waktu terbaik di Circuit of The Americas alias COTA itu dengan waktu terbaik 2 menit 16,357 detik
Jaume Masia unggul 0.186 detik dari Stefano Nepa dari tim BOE Owlride yang juga menunggangi sepeda motor KTM dan menjadi pembalap tercepat ke dua di daftar hasil FP3 MotoGP hari ini kelas Moto3 tersebut
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Sementara itu, pembalap Indonesia di MotoGP kelas Moto3 yakni Andi Farid Izdihar alias Andi Gilang gagal tampil impresif di seri ke 15 dalam gelaran MotoGP 2021 musim ini tersebut
Andi Gilang dengan sepeda motor Honda tunggangannya hanya mampu meraih waktu terbaik 2 menit 19,016 detik saat melintas di Curcuit of The Americas dalam race untuk hasil free practice MotoGP hari ini di kelas Moto3 tersebut.
Hasil itu menempatkan Andi Gilang di urutan juru kunci
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