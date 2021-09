APA Itu Marasmus ? Kenali Penyebab Marasmus dan Ciri-ciri Fisik Derita Maramus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dalam jurnal yang diterbitkan Hindawi berjudul Acute Liver Injury with Severe Coagulopathy in Marasmus Caused by a Somatic Delusional Disorder, marasmus adalah bentuk lebih parah dari malnutrisi kalori.

Kalori menjadi salah satu unsur utama yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Saat tubuh kekurangan kalori, berbagai fungsi fisik mengalami perlambatan bahkan dapat terhenti.

Marasmus adalah masalah kesehatan yang umum terjadi di negara berkembang dan dapat dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa.

Marasmus adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya kalori dan cairan dalam tubuh, serta menipisnya cadangan lemak.

Hal ini mengakibatkan otot-otot tubuh mengecil.

Marasmus, kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien, yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein.

Berikut ini adalah ciri-ciri fisik anak yang menderita marasmus:

Kekurangan berat badan

Kehilangan banyak massa otot dan jaringan lemak

Pertumbuhan terhambat

Kulit kering dan rambut rapuh

Terlihat lebih tua dari usianya

Tidak berenergi dan tampak tidak bersemangat atau lesu

Diare kronis

Selain itu, penderita marasmus rentan mengalami infeksi akut, seperti infeksi saluran pernapasan dan gastroenteritis, serta infeksi kronis seperti tuberkulosis.

Tak hanya dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai macam penyakit, kondisi malnutrisi energi protein juga dapat mengancam nyawa.