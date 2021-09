Electrifying Agriculture Jadi Unggulan, PLN Raih Penghargaan Best TJSL 2021 with Outstanding

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - PT PLN (Persero) terus berkontribusi mendukung pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL atau CSR), PLN turut hadir di berbagai sektor untuk mendukung kelompok masyarakat agar dapat bertahan dan tumbuh, khususnya di tengah pandemi.

Seluruh upaya ini tak lepas dari itikad PLN dalam menghadirkan Creating Shared Value atau nilai dan manfaat bersama lewat kehadirannya di lingkungan masyarakat.

Program TJSL lewat PLN Peduli tahun ini pun kembali mendapatkan penghargaan melalui Indonesia TJSL Award 2021 yang digelar oleh Warta Ekonomi.

Dalam kesempatan ini, PLN mendapatkan Penghargaan Best TJSL 2021 with Outstanding Program in Local Community Basic Needs Support, Kategori pelaku industri energi, minyak dan gas.

Vice President TJSL PLN Agus Yuswanta menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diterima ini.

“Menjadi komitmen kami bahwa saat ini kami fokus pada program TJSL yang memberikan social innovation bagi masyarakat. Salah satu program yang paling kami unggulkan adalah Electrifying Agriculture,” sebutnya.

Agus menyebut lewat inovasi, PLN berupaya meningkatkan produktivitas petani dengan dukungan listrik.

Program ini telah berjalan di berbagai wilayah di Indonesia dan berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

PLN melalui program kelistrikan di sektor pertanian, telah hadir lewat berbagai solusi.