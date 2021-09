Teror dan Horor New York 11 September - Runtuhnya WTC, Serangan Pentagon dan Osama Bin Laden

ANGELA WEISS / AFP

The One World Trade Center "Freedom Tower" terlihat di World Trade Center di New York, pada 8 September 2021. Sisa-sisa dua korban 9/11 telah diidentifikasi, berkat teknologi DNA canggih, pejabat New York mengumumkan pada 7 September 2021, hanya beberapa hari sebelum peringatan 20 tahun serangan. Kantor kepala pemeriksa medis kota itu mengatakan telah secara resmi mengidentifikasi korban ke-1.646 dan ke-1.647 dari serangan al-Qaeda di Menara Kembar New York yang menewaskan 2.753 orang.