Menjadi Artis dengan Bayaran Termahal di Korea, Berikut Profil Lengkap Jun Ji Hyun

Kali ini, nama Jun Ji Hyun menjadi pencarian trending di Google dikutip dari Tribunnews, Selasa 6 September 2021.

Sebagai informasi, Jun Ji Hyun merupakan aktris fenomenal dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan.

Dikutip dari koreaboo.com, dilaporkan oleh Entertainment Live pada Jumat 3 September 2021 aktris kelahiran 1981 silam itu menempati posisi tertinggi untuk kategori bintang termahal.

Pemeran dalam drama korea Kingdom:Ashin of The North itu telah menghasilkan KRW 17 ratus juta atau setara dengan Rp 209,6 miliar sepanjang tahun 2021.

Nama Jun Ji Hyun semakin melambung dan dikenal publik ketika bermain drama My Love From The Star tahun 2013 bersama dengan Kim Soo Hyun.

Semenjak membintangi darama populer My Love From The Star tersebut, pendapatan Jun Ji Hyun juga ikut melonjak.

Diketahui bahwa aktris berusia 40 tahun itu telah menerima KRW 100 juta per episodenya.

Berikut fakta menarik dari Jun Ji Hyun yang berhasil dihimpun oleh tim Tribunnews.com:

1. Profil Jun Ji Hyun