Sinopsis Drama Korea Hometown ChaChaCha, Shin Min Ah AKui Bakat dan Ketampanan Kim Seon Ho

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kim Seon ho adalah seorang aktor asal Korea Selatan yang lahir pada tanggal 8 Mei 1986 di Seongbuk dong, Seoul, Korea Selatan.

Dia dikenal mendunia semenjak bermain drama korea yang berjudul "Start Up".

Dmi mendalami perannya sebagai sosok yang bisa segalanya, Kim Seon Ho harus rela belajar cara berselancar dengan baik dan pastinya membuat kopi.

Drama yang akan dibawakan oleh Kim Seon Ho terbaru saat ini adalah Hometown Cha-cha-cha.

Cerita ini merupakan sebuah remake dari film Mr. Hong, Hometown Cha-Cha-Cha adalah drama korea romansa baru yang dibintangi oleh aktris cantik yaitu Shin Min Ah sebagai Yoon Hye Jin.

Shin Min Ah didapuk menjadi seorang dokter gigi yang pindah dari Seoul ke desa tepi laut Gongjin, dan aktor tampan yaitu Kim Seon Ho sebagai Hong Doo Shik, seorang aneh- ahli pekerjaan yang membantu semua orang di sekitar kota.

Shin Min Ah adalah seorang aktris yang berasal dari Korea Selatang yang lahir pada tanggal 5 April 1984 di Seongnam,

Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Dia terkenal setelah membintangi drama korea yang berjudul seperti "A Love to Kill", "My Girlfriend Is a Gu Mi ho", dan "Arang and the Magistrate".

Sosok humanis dan akrab kepada siapa saja menjadi daya tarik dalam drama ini.

Sang dokter yang melihat hal tersebut pun terkesima denga aktingnya Kim Seon Ho.