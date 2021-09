PROMO HokBen Hari Ini 6 September 2021, Promo Senin HoMat Harga Diskon Simple Set Beef Teriyaki

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - HokBen hari ini Senin 6 September 2021 hadir dengan promo terbarunya.

Horeey... Senin HoMat bareng Simple Set Beef Teriyaki lho.

Harganya diskon jadi 45 ribu.

Bisa dipesan langsung buat dine in, take away atau drive thru.

Tinggal call 1500505, Pakai HokBen Apps/Web atau order via Grabfoodmu.

Pokoknya makin semangat awal pekan ini, ditemani Senin HoMat!!!

HokBen selalu berusaha memanjakan Anda dengan promo terbaru dan promo hematnya.

HokBen collabs dengan Digiresto dalam program Indonesia Pasti Bisa.

Program ini adalah aktivitas sosial buat mensupport kamu yang sedang WFH ataupun isoman.

Hanya dengan 10 ribu kamu bisa pre-order Menu HokBen Indonesia Pasti Bisa.