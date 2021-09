Jadwal Pelaksanaan SKD CPNS di Kabupaten Sanggau Pada 21 Sampai 30 September 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau Herkulanus HP menyampaikan bahwa menyikapi arahan Gubernur kalbar agar Puskesmas di seluruh Kalbar dapat memberikan pelayanan test antigen secara gratis kepada peserta Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) CPNS maka Bupati Sanggau segera menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku ketua pansel penerimaan CPNS Kabupaten Sanggau untuk mengambil langkah guna melaksanakan hal tersebut.

Sebagai tindaklanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka memimpin rapat koordinasi dengan beberapa OPD terkait di Ruang Sekda Sanggau, Jumat 3 September 2021.

"Adapun hasil dari rapat tersebut adalah, BKPSDM agar membuat pengumuman Bupati tentang pelaksanaan SKD CPNS Kabupaten Sanggau yang sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 30 September 2021,"kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau Herkulanus HP melalui telpon selulernya, Jumat 3 September 2021.

Kemudian, kepada peserta SKD yang berdomisili di Kabupaten Sanggau agar melakukan test antigen di Puskesmas terdekat dengan domisilinya.

"Misalnya peserta SKD dari Kecamatan Noyan agar melakukan test antigen di Puskesmas Noyan,"jelasnya.

Bagi peserta SKD yang berasal dari luar Provinsi Kalbar dan dari luar Kabupaten Sanggau dapat melakukan test pcr/antigen di Puskesmas domisilinya masing-masing sepanjang masa berlakunya sesuai ketentuan atau melakukan test antigen yang akan dipusatkan pelaksanaannya di kantor BKPSDM Kabupaten Sanggau.

"Khusus untuk peserta domisili Kota Sanggau dan luar Provinsi Kalbar. Sedangkan yang dari Kecamatan akan melakukan test antigen di Puskesmas Kecamatan masing-masing,"jelasnya.

Dikatakannya, BKPSDM Kabupaten Sanggau akan merilis data by name dan by addres peserta SKD CPNS dan Puskesmas tempat yang bersangkutan melakukan test antigen.

"Rilis data dimaksud akan tertuang dalam pengumuman Bupati Sanggau tentang pelaksanaan SKD CPNS di Lingkungan Pemkab Sanggau,"pungkasnya. (*)

