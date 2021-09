Update Terbaru Riot Games di League of Legends: Wild Rift Patch 2.4b - Rilis Skin dan Champion Baru.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Game MOBA besutan Riot Games, League of Legends: Wild Rift resmi merilis update terbaru mereka.

Dalam update Wild Rift Patch 2.4b yang diumumkan, ada banyak konten tambahan seperti skin, champion serta event terbaru yang bakal hadir.

Tak hanya konten, update ini juga melakukan beberapa adjustment terhadap champion dan versi game.

Sebanyak dua champion baru nantinya bakal rilis di patch 2.4b Wild Rift.

Kedua Champion tersebut bernama Brand dan Nunu & Willump.

Champion pertama, Brand (The Burning Vengeance) sendiri adalah champion yang pernah menjadi anggota suku Freljord yang dingin bernama Kegan Rodhe.

Brand kini menjelajahi Valoran untuk mencari Rune lain, bersumpah untuk membalaskan dendam atas pengkhiatan yang pernah terjadi sebelumnya.

Lalu ada Nunu & Willump (The Boy and his Yeti) yang merupakan karakter seorang anak laki-laki yang ingin membuktikan bahwa dia adalah seorang hero dengan membunuh monster yang menakutkan.

Kedua champion terbaru di atas bakal rilis pada tanggal 9 September mendatang.

Skin Terbaru Yang Hadir di Wild Rift Patch 2.4b